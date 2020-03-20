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Финансы Экономика и бизнес

УФНС России по Самарской области предлагает организациям провести сверку сведений о транспортных средствах и земельных участках

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 2021 года отменяется обязанность организаций представлять в налоговые органы декларации по транспортному и земельному налогам за период 2020 года и последующие налоговые периоды (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). Налоговые органы будут сами направлять организациям (их обособленным подразделениям) сообщения об исчисленной сумме указанных налогов.

Фото: pixabay.com

В связи с этим Управление по Самарской области предлагает организациям провести сверку сведений об имеющихся у них транспортных средствах и земельных участках. Для проведения сверки налогоплательщик может направить запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Запрос можно подать на бумажном носителе или в электронной форме. Запрос на бумажном носителе можно представить лично (через представителя) или по почте в любой налоговый орган. Электронный запрос можно направить через личный кабинет на официальном сайте ФНС России или на Едином портале госуслуг. Запрос, представляемый в электронной форме, должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Выписка из ЕГРН будет содержать сведения о постановке на учет организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей транспортных средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков). Выписка предоставляется без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе.

В случае выявления расхождений сведений, содержащихся в ЕГРН, со сведениями регистрирующих органов необходимо сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения недвижимого имущества (земельного участка) и транспортного средства с указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения (с приложением документов-оснований о характеристиках соответствующих объектов).

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