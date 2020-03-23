В Самаре за сутки выпало 94% от месячной нормы осадков

По данным метеорологов за сутки в Самаре выпало 94% от месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба мэрии города. На территории региона и областного центра объявлен желтый уровень опасности. В ближайшее время ожидаются метель, усиление ветра до 16-21 м/с, снежные заносы.

В связи с интенсивным снегопадом в Самаре усилены работы по расчистке и вывозу снега. 23 марта в дневную смену количество спецтехники, которую выводят только для расчистки улично-дорожной сети, увеличили более чем наполовину: до 234 единиц (в ночь для механизированной уборки задействовали 151 машину). Количество уборщиков территорий, которые помогают в расчистке вручную, днем составляет 550 человек, что почти в пять раз больше, нежели ночью. Внесение противогололедных реагентов "Бионорда" и песчано-соляной смеси продолжается в соответствии с погодой. Ночью израсходовали более 500 тонн.

В настоящее время нарастили ресурсы для вывоза снега на полигоны. "Сейчас для этого вывели порядка 100 единиц техники — самосвалы, погрузчики и т. п. Также поручено активизировать работы по открытию дождеприемников, особенно каскадных. Это позволит подготовиться к таянию снега с учетом изменяющихся погодных условий — перехода температур от слабоотрицательных к положительным в ближайшие дни. Семь бойлеров готовы для откачки воды уже сегодня, а завтра их число вырастет до 16", — пояснил на еженедельном оперативномм совещании при главе города первый заместитель мэра Самары Владимир Василенко.

Необходимо будет оперативно справляться с подтоплениями в низинах и на участках дорог, не оснащенных системой ливневой канализации. Также поручено уделить повышенное внимание расчистке подъездов к детским садам, станциям Скорой медицинской помощи, лечебным и социальным учреждениям. Ситуация во внутригородских районах (состояние внутридворовых территорий, внутриквартальных проездов) находится на личном контроле глав районных администраций.

По информации МП "ГАТИ по благоустройству", которое в постоянном режиме ведет мониторинг, необходимо в кратчайшие сроки усилить работу дворников и техники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. При непрекращающихся снежных осадках все они были заблаговременно сориентированы на выход с 04:00. Количество персонала нарастили до 2759 человек, техники — до 110 машин. В течение дня дополнительно задействуют и привлеченную технику.

Кроме того, поручено в усиленном режиме очищать кровли. Скатные, выходящие на тротуары — в зоне особого внимания.

Коммунальщики обращаются к автомобилистам с просьбой по возможности не оставлять надолго личный транспорт и перемещать его на время расчистки. Также не следует создавать препятствий для подъезда спецтехники к контейнерным площадкам для своевременного вывоза мусора.