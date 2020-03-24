Специалисты центра стандартизации и метрологии вносят свой вклад в энергосбережение

В условиях дорожающих энергоносителей энергосбережение приобретает первостепенную роль. Федеральный закон об энергосбережении предписывает обязательную установку приборов учета ресурсов потребляемых ресурсов.

Приборы дисциплинируют потребителей энергоресурсов, заставляя заниматься энергосбережением в жилищах: вовремя ремонтировать окна и двери, добиваться, чтобы они не были открыты настежь в осенне-зимний период. Использование приборов учета тепловой энергии позволяет потребителю оплачивать только за "реально потребленные калории", а не за "виртуальные", рассчитанные по тарифам теплоснабжающих организаций, что позволяет существенно сэкономить на их оплате. Отсутствие приборов учета приводит к серьезному удорожанию энергии для потребителей, потому что рассчитывается по другим тарифам.

Одним из обязательных требований российского законодательства является то, что теплосчетчики должны проходить периодическую поверку. Цель поверки — выяснить, соответствуют ли характеристики средства измерения установленным значениям и пригодно ли оно к применению. Результатом поверки является подтверждение пригодности средства измерений к применению или признание средства измерений непригодным к применению.

Осуществить поверку общедомовых или квартирных теплосчетчиков в Самарской области можно в Федеральном бюджетном учреждении "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" (ФБУ "Самарский ЦСМ").

"Высококвалифицированные специалисты нашего центра не только определят пригодность или непригодность средства измерения, — говорит директор центра Евгений Мишин, — но и при необходимости произведут настройку (градуировку) теплосчетчика для его дальнейшей эксплуатации. Все сведения о результатах поверки обязательно передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. При отсутствии поверки теплоснабжающая организация вправе осуществить пересчет потребленных калорий за отопительный период согласно своим тарифам, что существенно дороже для потребителя".

При необходимости сотрудники ФБУ "Самарский ЦСМ" могут осуществить демонтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии для передачи в поверку и монтаж приборов после поверки, а также необходимую предповерочную подготовку с заменой вышедших из строя элементов питания. Специалисты центра рекомендуют проводить работы по поверке приборов учета тепловой энергии в период с начала мая до конца сентября, до начала отопительного сезона.

Компетентность организации в целом подтверждена разрешительными документами национального органа по аккредитации (RA.RU311429) и соответствующими лицензиями, что гарантирует качество услуги.

По всем вопросам, связанным с поверкой средств измерений и учета потребления тепловой энергии можно обращаться по телефону: (846) 336-90-51, e-mail: teplo@samaragost.ru или лично по адресу: г. Самара, пр. К. Маркса, 134.

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