Налоговые органы Самарской области временно отменяют прием налогоплательщиков в субботние дни

Управлением Федеральной налоговой службы по Самарской области принято решение о приостановлении приема налогоплательщиков в субботние дни.

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции налоговая служба также рекомендует минимизировать посещение инспекций и в будни. Большинство вопросов возможно решить с помощью официальных электронных сервисов на сайте ФНС России, в частности — личных кабинетов налогоплательщиков.

"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" позволяет узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъяснениями, заполнить и подать декларацию по форме 3-НДФЛ, урегулировать вопросы расчетов с бюджетом, направить в инспекцию все виды заявлений и обращений. Те, кто еще не получил пароль для посещения Личного кабинета, могут зайти в него с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемой для авторизации на Едином портале госуслуг.

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать с налоговой службой по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального документооборота, а также с помощью "Личного кабинета юридического лица" и "Личного кабинета индивидуального предпринимателя".

Посредством интернет-сервисов ФНС России можно узнать свой ИНН, сформировать квитанцию на оплату налогов и оплатить их в режиме онлайн, направить обращение, узнать о статусе рассмотрения жалобы и т. д.

Услуги по государственной регистрации и предоставлению сведений из государственных реестров можно получить дистанционно, воспользовавшись интерактивными сервисами на сайте ФНС России, в частности, сервисами "Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", "Риски бизнеса: проверь себя и контрагента".

Ответы на вопросы можно получить также по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).

УФНС России по Самарской области настоятельно рекомендует посещать инспекцию только по чрезвычайно важным и неотложным вопросам. Для этого следует предварительно записаться через электронный сервис "Онлайн-запись на прием в инспекцию", выбрав нужную дату и время. При необходимости личного обращения в налоговые органы по возможности использовать в качестве профилактической меры медицинские маски.