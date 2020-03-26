Вокруг отреставрированной Фабрики-кухни выстроят музейный квартал

Вокруг Самарского филиала Государственной Третьяковской галереи — Фабрики-кухни — появится музейный квартал. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, приехавший на фабрику для участия в очередном совещании по выполнению реставрационных работ на объекте.

Сейчас идет очистка фасада и стен внутри, укрепление фундаментов, усиление грунтов. Внутри объект очищен пескоструйной машиной на 60%. И все это для того, чтобы шедевры Третьяковской галереи приехали в Самарский филиал в 2022 г. к открытию первой экспозиции.

В ходе совещания был затронут вопрос о судьбе газораспределительного пункта, который остался рядом с фабрикой. Представители газовой компании готовы его списать и утилизировать, а руководство филиала "третьяковки" рассчитывает на него, как на дополнительный музейный объект, поддерживающий первоначальное назначение фабрики — обеспечение людей питанием. Решение по объекту пока не принято.

"Объем работы большой, его нужно выполнить в срок. Работы идут в графике, даже с некоторым опережением. Реставрация и приспособление фабрики-кухни финансируется из одного источника — это федеральный бюджет. Средства выделены Министерством культуры России. Заказчик — дирекция Минкульта РФ. Подрядчик — их же подведомственная организация. Нас всех это устраивает, потому что у них есть четкая вертикаль и понимание поставленных перед ними задач, сроков и ответственности", — заверил парламентарий.

Кроме того, по словам Александра Хинштейна, губерния возьмет на себя благоустройство прилегающей территории, которая либо не относится к территории Фабрики-кухни, либо не находится в федеральной собственности. Соответствующая договоренность с главой региона Дмитрием Азаровым уже есть.

"Это достаточно большой объем работы. Речь идет о нескольких гектарах земли. Важно, чтобы не только само здание было музейным объектом, но музейным пространством было и все вокруг него. Музейный квартал будет расти. Мы все ближе к созданию цифрового планетария, который будет второй частью комплекса "Самара космическая". И тогда в этом квартале появится сразу три важнейших музея", - уточнил депутат.

Уже в мае, строители-реставраторы приступят к работам по внешней отделке фасада здания. Проект благоустройства прилегающей территории — улиц Масленникова и Ново-Садовой, а также сквера Борцам революции в разработке.