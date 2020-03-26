Денис Волков: "Забота об экологии должна стать трендом Самарской области"

В среду, 25 марта, в Самаре состоялся круглый стол с экспертами по экологии, посвященный акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Час земли". Главная цель акции — напомнить людям о глобальных проблемах, которые испытывает планета Земля. Участники круглого стола поддержали "Час земли", но при этом отметили, что нельзя ограничиваться только часом. Экологическое воспитание — сложная системная работа, которая должна вестись беспрерывно.

По словам зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Дениса Волкова, особую роль в этом вопросе играют люди, которые занимаются защитой природы по собственной инициативе. Это — волонтеры и общественные инспекторы профильных контролирующих ведомств. "Когда я начал серьезно заниматься проблемой поддержки и развития института общественного экодвижения, то увидел не самую хорошую картину. Да, у нас много организаций, которые сажают лес, занимаются раздельным сбором отходов и так далее. Но они разобщены, а нужно, чтобы у них было объединяющее звено. Тогда нам будет проще наладить их работу: взаимодействие с профильными ведомствами, выделение финансовой поддержки и так далее. Тогда все больше молодых людей будет вовлекаться в экологическую, природоохранную деятельность. Это очень важная работа, о которой в своем послании говорили и президент Владимир Путин, и губернатор Дмитрий Азаров. Забота об экологии должна стать трендом Самарской области, тогда многие проблемы сохранения нашей уникальной природы пропадут", — пояснил Денис Волков.

Присутствующие на круглом столе эковолонтеры Андрей Жвакин и Сергей Денисов поддержали спикера: для развития их экологических направлений зачастую не хватает финансовой, административной и информативной поддержки. Отметим, что Андрей Жвакин создал первый в Самаре магазин "Без упаковки", а Сергей Денисов организовал "Техносток", куда люди могут принести и сдать свою старую технику.

Денис Волков особо подчеркнул, что каждый житель Самарской области может принести пользу экологии региона. Так, например, скоро начнутся субботники и весенние посадки леса. "Уже несколько лет мы в Тольятти проводим акцию "Сады Победы", в рамках которой сажаем деревья вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла. Это не только забота об экологии, но и дань памяти героям. Нужно вовлекать в такие акции как можно больше людей", — считает Денис Волков.