СВГК предостерегает: неустойчивая погода увеличивает риски инцидентов на газовом оборудовании

Последние сводки аварийных ситуаций и инцидентов в зоне ответственности СВГК полны сообщениями о деформации газопроводов вследствие падения слежавшегося снега. В условиях сильного снегопада с дождем, а также перепада дневных и ночных температур существенно возрастают все риски инцидентов на газовом оборудовании.

Обмерзание или разрушение оголовка дымохода может привести к нарушению или даже полному прекращению естественной тяги в нем. В результате продукты сгорания попадают в помещение, что может привести к трагедии — отравлению угарным газом.

Резкие порывы ветра также не раз приводили к опрокидыванию тяги в дымоходах, что также становилось причиной несчастных случаев. Поэтому правило проверки тяги перед розжигом колонки или котла, а также во время его работы становится особенно актуальным.

Специалисты Средневолжской газовой компании предупреждают также о том, что в ближайшие дни собственникам зданий необходимо уделять особое внимание контролю состояния дымоходов и своевременной очистке крыш от снега и наледи во избежание деформации наружных газопроводов из-за схода глыб слежавшегося снега.

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