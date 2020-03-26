16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СВГК предостерегает: неустойчивая погода увеличивает риски инцидентов на газовом оборудовании Компания "Газпром газораспределение Самара" создает новые рабочие места "Газпром газораспределение Самара" завершила строительство газопровода в Ставропольском районе Компания "Газпром газораспределение Самара" обеспечила пуск газа в микрорайон Жигулевска "Газпром газораспределение Самара" выполнил капремонт газораспределительных станций в Приволжском и Камышлинском районах

Газовая отрасль ТЭК

СВГК предостерегает: неустойчивая погода увеличивает риски инцидентов на газовом оборудовании

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Последние сводки аварийных ситуаций и инцидентов в зоне ответственности СВГК полны сообщениями о деформации газопроводов вследствие падения слежавшегося снега. В условиях сильного снегопада с дождем, а также перепада дневных и ночных температур существенно возрастают все риски инцидентов на газовом оборудовании.

Обмерзание или разрушение оголовка дымохода может привести к нарушению или даже полному прекращению естественной тяги в нем. В результате продукты сгорания попадают в помещение, что может привести к трагедии — отравлению угарным газом.

Резкие порывы ветра также не раз приводили к опрокидыванию тяги в дымоходах, что также становилось причиной несчастных случаев. Поэтому правило проверки тяги перед розжигом колонки или котла, а также во время его работы становится особенно актуальным.

Специалисты Средневолжской газовой компании предупреждают также о том, что в ближайшие дни собственникам зданий необходимо уделять особое внимание контролю состояния дымоходов и своевременной очистке крыш от снега и наледи во избежание деформации наружных газопроводов из-за схода глыб слежавшегося снега.

 

 

 

 

 

Тел.: (846) 340 61 61

https://svgk.ru

Гид потребителя

Фото на сайте

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

История газовой отрасли региона представлена на фотовыставке

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Самарские газовики провели антитеррористические учения на объектах газового хозяйства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5