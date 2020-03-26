Суд отказал выпустить Шатило под домашний арест из-за коронавируса

В рамках рассмотрения апелляционных жалоб защита подала ходатайство об изменении меры пресечения Сергею Шатило и Альберту Навасардяну, приговоренным к лишению свободы. Поводом для этого ходатайства стала возникшая опасность эпидемии коронавируса.
Напомним, летом 2019 г. самарского бизнесмена и еще пятерых подсудимых признали виновными в покушении на картельный сговор. Двое получили три и три с половиной года колонии общего режима, остальным дали условные сроки. Все осужденные обжаловали решение суда первой инстанции.
С февраля эти жалобы рассматривает областной суд.
"Апелляционное рассмотрение дела в связи с эпидемиологической ситуацией отложено на неопределенный срок, — рассказал корреспонденту Волга Ньюс адвокат Андрей Карномазов. — Предварительно заседание назначено на 16 апреля, однако это носит условный характер, так как никому не известны реальные сроки развития эпидемии. Полагаю, что при возможности следует избегать неопределенности в сроках содержания под стражей".
По мнению защитника, имеются все основания опасаться, что дальнейшее содержание его подзащитного в СИЗО создает реальную угрозу его жизни и здоровью.
Кроме того, адвокат Карномазов подчеркнул, что Альберт Навасардян — врач высшей категории и его профессионализм непременно будет востребован в условиях надвигающейся кризисной ситуации. И содержание врача сейчас в следственном изоляторе вредит интересам общества. Поэтому защита просила отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог "немедленно приступить к медицинской деятельности в качестве руководителя диализного центра и хирурга".
Но судебная коллегия под председательством Ксении Мельниковой отказала в удовлетворении обоих ходатайств, мотивируя это тем, что в УПК РФ отсутствуют такого рода основания для изменения меры пресечения.
"Остановка судебных процессов при продолжающихся арестах усугубляет обстановку в СИЗО для заключенных под стражу, — считает Андрей Карномазов. — Скученность и отсутствие необходимого медицинского обслуживания в условиях нарастающей эпидемиологической ситуации могут легко превратить следственные изоляторы в лагеря смерти".