Суд отказал выпустить Шатило под домашний арест из-за коронавируса

В рамках рассмотрения апелляционных жалоб защита подала ходатайство об изменении меры пресечения Сергею Шатило и Альберту Навасардяну, приговоренным к лишению свободы. Поводом для этого ходатайства стала возникшая опасность эпидемии коронавируса.

Напомним, летом 2019 г. самарского бизнесмена и еще пятерых подсудимых признали виновными в покушении на картельный сговор. Двое получили три и три с половиной года колонии общего режима, остальным дали условные сроки. Все осужденные обжаловали решение суда первой инстанции.

С февраля эти жалобы рассматривает областной суд.

"Апелляционное рассмотрение дела в связи с эпидемиологической ситуацией отложено на неопределенный срок, — рассказал корреспонденту Волга Ньюс адвокат Андрей Карномазов. — Предварительно заседание назначено на 16 апреля, однако это носит условный характер, так как никому не известны реальные сроки развития эпидемии. Полагаю, что при возможности следует избегать неопределенности в сроках содержания под стражей".

По мнению защитника, имеются все основания опасаться, что дальнейшее содержание его подзащитного в СИЗО создает реальную угрозу его жизни и здоровью.

Кроме того, адвокат Карномазов подчеркнул, что Альберт Навасардян — врач высшей категории и его профессионализм непременно будет востребован в условиях надвигающейся кризисной ситуации. И содержание врача сейчас в следственном изоляторе вредит интересам общества. Поэтому защита просила отпустить его под подписку о невыезде, чтобы он мог "немедленно приступить к медицинской деятельности в качестве руководителя диализного центра и хирурга".

Но судебная коллегия под председательством Ксении Мельниковой отказала в удовлетворении обоих ходатайств, мотивируя это тем, что в УПК РФ отсутствуют такого рода основания для изменения меры пресечения.

"Остановка судебных процессов при продолжающихся арестах усугубляет обстановку в СИЗО для заключенных под стражу, — считает Андрей Карномазов. — Скученность и отсутствие необходимого медицинского обслуживания в условиях нарастающей эпидемиологической ситуации могут легко превратить следственные изоляторы в лагеря смерти".