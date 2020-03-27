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Александр Фетисов: Призываю сограждан удержаться от транслирования фейков

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 27 марта, руководитель регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области Александр Фетисов призвал жителей региона не впадать в панику и критически относиться к информации, появляющейся сейчас в различных источниках.

Отметим, что в последнее время усилилась волна фейков на тему коронавирусной инфекции. Практически ежедневно в различных социальных сетях, чатах в мессенджерах появляются новые недостоверные факты, истории, советы. Они распространяются в сети, их подхватывают и новостные ресурсы. Люди обмениваются всей этой информацией, множа свой страх и усиливая обстановку тревоги и волнения среди остальных.

"В такой острой и непредсказуемой ситуации, когда усилия всего мира, нашей страны, нашего региона сосредоточены на снижении угрозы коронавируса, есть люди, которые распространяют не соответствующую действительности информацию и тем самым провоцируют среди граждан тревожность и панику, не дающую возможности людям мыслить и действовать рационально и здраво. Вдвойне безответственно, распространяя недостоверную информацию, поступают люди, обладающие определенным статусом, известностью и большим количеством подписчиков", — рассказал Александр Фетисов.

"Призываю сограждан критически относиться к информации, появляющейся сейчас в различных источниках, обращаться к официальным ресурсам Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения РФ, удержаться от транслирования фейков — этим вы поможете себе, своим родным, друзьям, коллегам, соседям и другим окружающим вас людям оставаться спокойными и действовать в соответствии с теми мерами предосторожности, которые рекомендованы специалистами и предписаны властями", — подчеркнул он.

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