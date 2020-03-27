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Финансы Экономика и бизнес

Налоговые инспекции региона с 30 марта приостанавливают прием налогоплательщиков

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Налоговые инспекции Самарской области с 30 марта приостанавливают прием и обслуживание налогоплательщиков. Операционные залы не будут работать до 3 апреля.

С 6 апреля прием и обслуживание налогоплательщиков в инспекциях будет осуществляться исключительно по предварительной записи через интерактивный сервис "Онлайн-запись на прием в инспекцию" на сайте ФНС России.

Актуальная информация о режиме работы территориальных налоговых органов Самарской области размещена на сайте ФНС России в разделе "Контакты".

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