Правила карантинной недели 30 марта - 5 апреля в Самарской области

С 30 марта по 5 апреля в Самарской области, как и по всей России, действует карантинная неделя для всех жителей, которые не задействованы в жизнеобеспечении страны.

Региональные власти решили с 28 марта закрыть все заведения общепита за исключением работающих на вынос и доставку на дом.

С 29 марта ограничат на работу торговых центров — в них будут открыты только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости. Фудкорты, кафе, кинотеатры, игровые и детские зоны будут закрыты. Также прекращают работу бассейны, фитнес-центры, общественные бани, спортивные объекты, а также аттракционы в парках.

Закроются и торговые точки, за исключением тех, что продают продукты питания и товары первой необходимости: гигиенические средства, предметы детского обихода и зоотовары.

С 30 марта по 3 апреля будут закрыты детские сады. В них оставят только группы для детей, чьи родители выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств.

На этот же время МФЦ Самарской области приостановят прием граждан. Налоговая служба с 27 марта до 3 апреля (с возможной пролонгацией) осуществляет прием и обслуживание налогоплательщиков в онлайн-режиме.

Кроме того, РЭО ГИБДД будет принимать посетителей только по зарегистрированной через портал Госуслуг заявке в определенный день и час. Сократят количество одновременно сдающих экзамен кандидатов в водители. А жалобы на постановления, вынесенные Центром автоматической фиксации нарушений, подписанные собственноручно, можно будет отправить почтой или опустить в почтовый ящик на ул. Красноармейской, 135.

Изменится и график работы почты. С 30 марта по 1 апреля большая часть отделений почтовой связи, за исключением ОПС с круглосуточным режимом работы в Москве и в Санкт-Петербурге и отделений почтовой связи закрытого типа, будут недоступны для посещения клиентами. Почтальоны продолжат работу в обычном режиме.

Коронавирус повлиял и на культурную жизнь — мероприятия отменены либо ушли в онлайн. Полный список онлайн-программ тут.

Общественный транспорт тоже изменит интервалы движения. Наземный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Метро ограничит часы работы вечером — до 21:00 (обычный режим работы метро с 6:00 до 24:00).

Существенно изменится и расписание пригородных электричек. 18 из них временно отменят.

По новым правилам функционируют церкви и мечети.

Самарцам пока не запрещают выходить на улицу. Однако, власти напоминают, что неделя выходных не является праздничной и предназначена для уменьшения контактов между людьми, чтобы снизить возможность передачи инфекции. Поэтому не следует без необходимости выходить из дома и посещать общественные места.

Пожилым людям, входящим в группу риска, советуют остаться дома и самоизолироваться.