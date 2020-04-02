В Самарской области из-за ветра объявлено штормовое предупреждение

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем и вечером в четверг, 2 апреля, местами ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает Приволжское УГМС.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует оставаться дома и быть предельно внимательными на улице: не оставлять детей без присмотра, не прятаться у стен домов, остановок, рекламными щитами, не стоять у линий электропередач.