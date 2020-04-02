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Общество

В Самарской области из-за ветра объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Днем и вечером в четверг, 2 апреля, местами ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с, сообщает Приволжское УГМС.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует оставаться дома и быть предельно внимательными  на улице: не оставлять детей без присмотра, не прятаться у стен домов, остановок, рекламными щитами, не стоять у линий электропередач. 

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82

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