Облсуд отменил решение о выходе из СИЗО бывшего зампрокурора Промышленного района

В среду, 1 апреля, в Самарском облсуде было рассмотрено представление прокуратуры на решение федеральной судьи Варвары Базевой об изменении меры пресечения бывшему зампрокурора Промышленного района Олегу Анищенко.

Дело Анищенко, обвиненного в получении взятки, рассматривается в Промышленном райсуде с июля прошлого года. Подсудимый своей вины категорически не признает.

Председательствующая не стала продлевать ему содержание под стражей, мотивируя тем, что судебное следствие завершено, и нет необходимости держать Анищенко за решеткой в опасных условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Однако при апелляционном рассмотрении федеральный судья Ксения Мельникова согласилась с доводами гособвинения и постановила вернуть подсудимого в следственный изолятор.