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Суды Происшествия

Облсуд отменил решение о выходе из СИЗО бывшего зампрокурора Промышленного района

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 апреля, в Самарском облсуде было рассмотрено представление прокуратуры на решение федеральной судьи Варвары Базевой об изменении меры пресечения бывшему зампрокурора Промышленного района Олегу Анищенко.

Дело Анищенко, обвиненного в получении взятки, рассматривается в Промышленном райсуде с июля прошлого года. Подсудимый своей вины категорически не признает.

Председательствующая не стала продлевать ему содержание под стражей, мотивируя тем, что судебное следствие завершено, и нет необходимости держать Анищенко за решеткой в опасных условиях сложившейся эпидемиологической ситуации.

Однако при апелляционном рассмотрении федеральный судья Ксения Мельникова согласилась с доводами гособвинения и постановила вернуть подсудимого в следственный изолятор.

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