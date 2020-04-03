Николай Игнатьев: "Важно обеспечить непрерывность работы на производствах"

Президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Николай Игнатьев подчеркнул крайнюю необходимость поддерживать работоспособность региональных предприятий в условиях продления мер по нераспространению эпидемии COVID-19.

"На территории Самарской области находится порядка 120 системообразующих промышленных организаций, - отметил Николай Игнатьев. - У большинства предприятий отсутствует запас прочности от вынужденного простоя. Принимая во внимание баланс между взятой под контроль эпидемиологической ситуацией с COVID-19 в Самарской области и рисками глубокого спада производства, важно обеспечить непрерывность работы на производствах для предотвращения снижения благосостояния и качества жизни населения, негативных социально-экономических последствий для экономики и промышленности региона".

Как подчеркивает президент России Владимир Путин, в основе стабильно работающей экономики лежит сохранение рабочих мест, при этом самым важным сейчас является сохранение здоровья граждан.

Предприятиям необходимо работать в максимально безопасном по отношению к коронавирусу производственном режиме, в первую очередь это соблюдение строгого обеспечения безопасности здоровья сотрудников и граждан, организация дополнительных мер по сохранению и профилактике здоровья персонала. Важно обеспечить четкое взаимодействие с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом в Самарской области, который возглавляет губернатор Дмитрий Азаров.

Ассоциация "Союз работодателей Самарской области" объединяет 175 предприятий и организаций, которые совокупно производят 60% объема валовой продукции региона - это крупные, средние и малые предприятия, научные, образовательные и муниципальные учреждения, на которых трудится 250 тысяч человек.

Союз работодателей Самарской области обратился к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову с просьбой рассмотреть возможность разрешить областным предприятиям работать с 6 апреля 2020 года. Целый ряд предприятий - членов Союза уже высказали свою точку зрения о возможности начать работу: АО "АвтоВАЗ", АО "Авиакор-авиационный завод", АО "Самарская кабельная компания", АО "Таркетт", АО "Аком", ОАО "Волгоцеммаш", ООО "Самарский стройфарфор" и другие.

Это предложение позволит в текущих кризисных экономических условиях сохранить промышленно-производственный потенциал Самарской области и не приведет к фатальным последствиям от влияния мировой пандемии для многих предприятий.