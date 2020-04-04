Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию граждан, находящихся на самоизоляции

В связи с распространением инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом, самарцам рекомендуют оставаться дома. Для укрепления здоровья важно правильное питание.

Так как многие некоторые свежие продукты становятся менее доступными, люди могут начать потреблять больше продуктов, прошедших технологическую обработку, содержащих много жира, соли и сахара.

Это в свою очередь приводит к негативным последствиям для иммунной системы и для общего физического и психического здоровья. Однако даже если количество и выбор ингредиентов ограничены, можно продолжать питаться с пользой для здоровья.

ВОЗ рекомендует планировать покупки и покупать только необходимое. Панические закупки могут привести к нежелательным последствиям, таким как повышение цен на продовольственные товары, переедание и неравное распределение продуктов.

Используйте в первую очередь свежие и скоропортящиеся продукты. Если свежие продукты, особенно фрукты, овощи и нежирные молочные продукты, по-прежнему доступны, отдайте предпочтение именно им. Хорошим вариантом питания являются замороженные фрукты и овощи — они долго не портятся и часто схожи по своему питательному составу со свежими продуктами.

ВОЗ рекомендует готовить дома или пользоваться службами доставки еды. В некоторых случаях возможна "бесконтактная" доставка, не требующая взаимодействия с другими людьми и не противоречащая условиям самоизоляции и карантина.

Важно следить за размерами порций. Долгое пребывание дома, особенно в одиночестве или без дела, может способствовать перееданию.

Безопасность пищевых продуктов — необходимое условие продовольственной безопасности и здорового питания. При приготовлении пищи для себя и других важно соблюдать требования гигиены, чтобы избежать заражения продуктов и вызванных этим заболеваний. Основные гигиенические требования к приготовлению пищи:

1) руки, кухонные приборы и поверхности всегда должны быть чистыми;

2) сырые продукты должна находиться отдельно от готовых, особенно это касается сырого мяса и свежих продуктов;

3) блюда должны быть доведены до полной готовности;

4) продукты питания должны храниться при безопасной температуре (ниже 5°C или выше 60°C);

5) вода и сырые продукты должны поступать из надежных источников.

Следуя этим пяти основным рекомендациям, можно избежать многих распространенных заболеваний пищевого происхождения.

Для организма важно ограничение потребления соли и сахара. Рекомендованная ВОЗ норма потребления соли составляет менее 5 г в день и оптимальное потребление свободных сахаров взрослыми должно составлять менее 5% от общего потребления энергии (это соответствует примерно 6 чайным ложкам сахара).

Для здоровья важно, чтобы в организм поступало достаточное количество жидкости. Самый полезный напиток — вода. Старайтесь не пить в больших количествах крепкий кофе, крепкий чай и особенно содержащие кофеин прохладительные или энергетические напитки. Это может привести к обезвоживанию и отрицательно повлиять на сон.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление жиров до уровня менее 30% от совокупного потребления энергии, при этом насыщенные жиры должны составлять не более 10% от этого объема. По возможности откажитесь от употребления трансжиров. Читайте этикетки, чтобы убедиться, что в составе отсутствуют гидрогенизированные жиры.

Потребляйте достаточное количество клетчатки. Клетчатка полезна для пищеварительной системы и надолго оставляет ощущение сытости, что помогает избежать переедания.

Избегайте употребления алкоголя или постарайтесь его сократить. Употребление алкоголя не только изменяет восприятие реальности и приводит к появлению зависимости, причиняя вред независимо от употребляемого количества, но и ослабляет иммунную систему. Таким образом, употребление алкоголя и особенно злоупотребление им снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая COVID-19.

Собирайтесь за столом всей семьей. Семейные завтраки, обеды и ужины позволяют родителям показать своим детям пример здорового питания и укрепить семейные узы.

Кроме того, поскольку сейчас приходится проводить дома больше времени, появляется возможность готовить полезные блюда вместе с детьми, что поможет им получить важные навыки, которые пригодятся во взрослой жизни. Если разрешить детям самим выбрать овощи к обеду или ужину, они будут есть их с большей охотой.