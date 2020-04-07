Тольяттинец арендовал строительные инструменты и сдал их в ломбард

В Тольятти в отношении 26-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в конце января 2020 г. 30-летний мужчина через сайт объявлений сдал в аренду профессиональный строительный инструмент. Арендатор заключил договор на дорогостоящее оборудование, внес часть денег в счет аренды и забрал инструмент.

В назначенное время арендная плата не пришла, а потерпевший уже не смог дозвониться мужчине, забравшему его собственность.

Полицейские задержали подозреваемого. Тот признался и рассказал, что арендованный инструмент сдал в ломбард. В итоге большую часть инструмента вернули потерпевшему, а остальное разыскивают.