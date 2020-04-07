РСХБ обеспечит банковское обслуживание во всех регионах присутствия

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 Россельхозбанк, как организация, оказывающая финансовые услуги в части неотложных функций, обеспечит доступ к основным продуктам и услугам во всех регионах присутствия.

С 6 апреля офисы РСХБ будут работать по специальному гибкому графику, который позволит клиентам лично обращаться в банк для решения жизненно важных вопросов. Частные клиенты и юридические лица будут иметь возможность совершать платежные и расчетные операции, пролонгировать вклады, получать банковские карты, а также кредиты, в том числе льготные в рамках госпрограммы развития сельских территорий.

Здоровье клиентов и сотрудников остается приоритетом для РСХБ. В текущей ситуации банком приняты все возможные профилактические меры, в отделениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и ограничения. При этом мы рекомендуем сократить визиты в офисы банка и использовать дистанционное обслуживание. Удаленно из дома, в том числе с помощью мобильного приложения, клиенты РСХБ могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, погашать кредиты, обменивать валюту и совершать другие операции.

С 6 апреля обслуживание клиентов-физических лиц в офисах осуществляется в соответствии с графиком работы, который будет оперативно обновляться на сайте банка с учетом противоэпидемических мер в Самарской области и реального клиентского потока. Офисы банка будут осуществлять работу в 17 населённых пунктах области: Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинеле, Пестравке, Борском, Безенчуке, Похвистнево, Клявлино, Кинель-Черкассах, Кошках, Исаклах, Суходоле, Хворостянке, Большой Черниговке, Большой Глушице и Нефтегорске.

Все операции по погашению потребительских и ипотечных кредитов, задолженности по кредитным картам начиная с 6 апреля будут производиться в соответствии с правилами стандартной рабочей недели.

Все операции по вкладам — открытие и закрытие, пополнение и снятие начисленных процентов проходят в стандартном режиме. Управлять депозитом можно удаленно через интернет или с помощью мобильного банка для физических лиц.

В индивидуальном порядке будут рассмотрены обращения о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации задолженности от следующих категорий граждан:

заболевших коронавирусом и находящихся на карантине;

имеющих снижение дохода на 30% и более;

испытывающих временные трудности с погашением платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса.

Для этого клиенту нужно подать заявку на реструктуризацию, предоставив подтверждающие документы. Заявление о предоставлении льготного периода можно подать с 01.04.2020 до 30.09.2020 в офисе банка (рекомендуется заранее уточнить режим работы ближайшего к вам офиса).

В случае необходимости реструктуризации задолженности сообщить о наступлении перечисленных событий можно дистанционно, заполнив форму обратной связи на официальном сайте банка rshb.ru и выбрав тему обращения "Меры поддержки заемщиков-физических лиц в связи с распространением коронавируса", по электронной почте office@rshb.ru или по телефону 8 (800) 100-01-00 или 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Tele2). Звонок по России бесплатный.

Обслуживание корпоративных клиентов будет происходить в прежнем режиме.

"Приоритетной задачей банка в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации является обеспечение бесперебойной работы по обслуживанию клиентов, оперативное решение вопросов, помощь пострадавшим от коронавируса в части выплаты долговых обязательств. — рассказал директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов, — На сегодняшний день практически все важные операции клиент может осуществлять дистанционно через мобильное приложение или голосовой помощник. Очень важно сейчас быть внимательным к своему здоровью и здоровью своих близких, оставаться по мере возможности дома до разрешения ситуации".