В регионе не будут взимать пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ

Правительством РФ было принято решение о запрете начисления неустойки (штрафа, пени) и недопустимости ограничения предоставления коммунальных услуг в условиях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление "Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно указанному документу в срок до 1 января 2021 года вводится запрет начисления неустойки (штрафа, пени) и недопустимость ограничения предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной оплаты гражданами и лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами.

Так, до 1 января 2021 года приостанавливается:

взыскание пеней и штрафов в случае несвоевременной оплаты и (или) внесения не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

право поставщика коммунальной услуги по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг потребителю в случае не полной оплаты потребителем таких услуг.

действие положений договоров о газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении, в части позволяющей поставщикам коммунальных ресурсов взыскание неустойки (штрафа, пени) с лиц, которые осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами.

действие положений договоров о предоставлении коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в части позволяющей поставщикам взыскание неустойки (штрафа, пени), в отношении собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, собственников и пользователей жилых домов.

действие пункта, предусматривающего, что прибор учета считается вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области обращает внимание, что обязанность граждан своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется, ведь от дисциплины оплаты коммунальных услуг зависит устойчивость работы предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают функционировать в условиях сложной эпидемиологической ситуации, обеспечивая граждан, находящихся в условиях самоизоляции, всеми необходимыми коммунальными ресурсами.

Постановление от 02.04.2020 № 424 вступило в силу со дня его официального опубликования, то есть с 6 апреля 2020 года.