В регионе появится оператор по распределению медицинских масок

ГБУ "Центр медицинской профилактики" займется упорядочением и распределением средств индивидуальной защиты для граждан. Оператор будет аккумулировать маски и централизованно реализовывать их на предприятия и в аптечные сети. Такое решение было принято накануне в ходе очередного заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса на территории региона.

В лечебных учреждениях области продолжается организация дополнительных койко-мест. Члены оперативного штаба рассмотрели возможности клиник Самарского медицинского университета. Так, в клиниках медуниверситета имеется отдельно стоящий медицинский корпус, где готовы предоставить 80 коек для пациентов с COVID-19. Остальные мощности больницы направлены на лечение гриппа и ОРВИ. "Нам необходимо пересмотреть подходы к использованию клиник. Отдельно стоящий инфекционный корпус оптимально подходит для изоляции инфицированных COVID-19. Кроме того, в клиниках работает квалифицированный персонал, который может оказать помощь заболевшим", — отметил губернатор Дмитрий Азаров. Он поручил руководству вуза совместно с профильным министерством как можно быстрее проработать вопрос.

Одной из важных тем заседания также стала возможность упрощения процедуры получения медицинских справок для пребывания детей в детских садах. В соответствии с СанПин в случае отсутствия ребенка в дошкольной организации более пяти дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают только при наличии медсправки с указанием сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

По итогам заседания министерству образования и науки, а также министерству здравоохранения Самарской области поручено при приеме детей в дежурные группы организовать выдачу справок медицинскими работниками непосредственно в детских садах. Такой порядок будет действовать до стабилизации эпидситуации и отмены ограничительных мероприятий.

Кроме того, при приеме детей в группы необходимо организовать усиленный утренний "фильтр". Уже сейчас у каждого ребенка измеряют температуру, осматривают горло. Все данные заносят в специальный лист контроля. При малейших признаках простуды ребенка отправляют домой. Температуру у детей в детских садах проверяют и в течение всего дня.

Также в ходе заседания обсудили постановление правительства РФ, согласно которому до 1 января 2021 г. прекращается взыскание штрафов, пеней и неустоек за несвоевременную оплату за жилое помещение и коммунальные услуги, также не применяется санкция в виде отключения ЖКУ за неуплату. Глава региона поручил коллегам довести решение федерального правительства до всех ресурсоснабжающих организаций и жестко контролировать его исполнение.