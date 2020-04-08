16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общественники региона помогли снизить цены на имбирь и лимоны На пост главы регионального минэнерго претендует Василий Мишин Обязанности министра здравоохранения региона будет исполнять Сергей Вдовенко Сегодня станет известно, какие предприятия смогут работать в карантин Виктор Кудряшов: "Пакеты мер государственной поддержки бизнеса будут обновляться в ежедневном режиме"

Облправительство Власть и политика

Общественники региона помогли снизить цены на имбирь и лимоны

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 8 апреля, самарские общественники приняли участие в онлайн-совещании Общественной палаты России и региональных общественных палат, где обсуждалось качество жизни граждан в условиях коронавирусной пандемии.

Своим опытом представители региональной Общественной палаты поделились с коллегами из других субъектов России. "Жизнь продолжается" - под таким названием Общественная палата Самарской области реализует комплекс особых мер в период самоизоляции.

Как рассказал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, в регионе регулярно проводится мониторинг цен на оптовых базах, информация передается в профильные министерства и в региональную антимонопольную службу. Благодаря этому удалось выявить картельный сговор по повышению цен на лимоны и имбирь, добиться существенного снижения стоимости этих продуктов на территории ПФО.

Общественники уверены, что сегодня в условиях коронавирусной пандемии должны быть объединены все усилия государства, бизнеса и гражданского общества для помощи людям в трудной жизненной ситуации. В системную волонтерскую работу благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова включились и профессиональные сообщества - так, нотариусы Самарской области передали 300 комплектов наборов детского творчества для ребят из многодетных семей. Их примеру последовали и другие организации. Только на этой неделе детям из таких семей было передано порядка тысячи подарков, которые позволят провести время с пользой в дни самоизоляции.

Общественная палата области также направила главе региона предложения по поддержке предпринимателей, и Дмитрий Азаров поддержал идею значительного снижения налогов для туристического, гостиничного сегмента, сферы бытового обслуживания и питания. Мера поможет компаниям удержаться на плаву, а после оживления экономической активности развиваться дальше.

Руководители общественных палат регионов России и федеральные коллеги отметили глубокую погруженность самарских общественников в социальную жизнь региона, качественное и системное взаимодействие с губернатором и органами государственной власти региона на благо его жителей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3