Общественники региона помогли снизить цены на имбирь и лимоны

В среду, 8 апреля, самарские общественники приняли участие в онлайн-совещании Общественной палаты России и региональных общественных палат, где обсуждалось качество жизни граждан в условиях коронавирусной пандемии.

Своим опытом представители региональной Общественной палаты поделились с коллегами из других субъектов России. "Жизнь продолжается" - под таким названием Общественная палата Самарской области реализует комплекс особых мер в период самоизоляции.

Как рассказал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, в регионе регулярно проводится мониторинг цен на оптовых базах, информация передается в профильные министерства и в региональную антимонопольную службу. Благодаря этому удалось выявить картельный сговор по повышению цен на лимоны и имбирь, добиться существенного снижения стоимости этих продуктов на территории ПФО.

Общественники уверены, что сегодня в условиях коронавирусной пандемии должны быть объединены все усилия государства, бизнеса и гражданского общества для помощи людям в трудной жизненной ситуации. В системную волонтерскую работу благодаря инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова включились и профессиональные сообщества - так, нотариусы Самарской области передали 300 комплектов наборов детского творчества для ребят из многодетных семей. Их примеру последовали и другие организации. Только на этой неделе детям из таких семей было передано порядка тысячи подарков, которые позволят провести время с пользой в дни самоизоляции.

Общественная палата области также направила главе региона предложения по поддержке предпринимателей, и Дмитрий Азаров поддержал идею значительного снижения налогов для туристического, гостиничного сегмента, сферы бытового обслуживания и питания. Мера поможет компаниям удержаться на плаву, а после оживления экономической активности развиваться дальше.

Руководители общественных палат регионов России и федеральные коллеги отметили глубокую погруженность самарских общественников в социальную жизнь региона, качественное и системное взаимодействие с губернатором и органами государственной власти региона на благо его жителей.