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Общество

Полиция проверяет самарские СМИ на фейки о коронавирусе

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД по Самарской области проверяет региональные СМИ на распространение недостоверной информации о распространении коронавирусной инфекции.

Фото: Архив «ВН»

Поводом стали публикации, вышедшие в конце марта после появления в "Вконтакте" поста жителя Новокуйбышевска, в котором тот сообщил, что заболел коронавирусом. Эта информация широко разошлась по СМИ и социальным сетям. При этом факт заболевания впоследствии не подтвердился.

По данным портала, на этой неделе вызовы на опросы в отдел организации применения административного законодательства получили редакторы ряда СМИ. Известно, что вопросы у полиции возникли к изданиям "Волга Ньюс", citytraffic.ru, "Прогород Самара", gorodnsk63.ru и, возможно, ряду других.

"Сегодня меня вызвали для пояснений о публикации на нашем портале, - говорит редактор "Волга Ньюс" Александр Сидоров. - Я объяснил сотруднику полиции, что мы не утверждали о самом факте заболевания, и более того - написали, что анализами он не подтвержден, уточнив эту информацию в оперативном штабе. Насколько я понял, нашу позицию услышали. Сейчас всем журналистам и пользователям соцсетей нужно быть внимательными при проверке информации и осторожными в формулировках".

По данным источника "Волга Ньюс", вопросы у правоохранителей также возникли к самому мужчине, разместившему пост. Кроме того, якобы руководством региона и силового блока принято решение о показательном расследовании, призванном предотвратить в дальнейшем распространение фейков в сложившейся напряженной ситуации.

Напомним, с 1 апреля в административный и уголовный кодексы введены новые статьи, предусматривающие ответственность за распространение заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

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