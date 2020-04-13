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Строительство Строительство и недвижимость

В Ставропольском районе достроят проблемный объект долевого строительства

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам заседания наблюдательного совета Федерального фонда защиты прав дольщиков принято решение о завершении строительства проблемного объекта в Ставропольском районе Самарской области, сообщает региональное министерство строительства.

Фото: министерство строительства Самарской области

Речь идет об участке № 5 жилого массива "Березовка" в с. п. Выселки. Строительством там занималась обанкротившаяся "Инвестиционная компания "Недвижимость".

Напомним, ранее сообщалось, что в текущем году в Самарской области планируют исключить из перечня проблемных семь объектов строительства с участием обманутых дольщиков. Еще три проблемных стройки, в том  числе в Выселках, претендовали на федеральное финансирование.

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