В Ставропольском районе достроят проблемный объект долевого строительства

По итогам заседания наблюдательного совета Федерального фонда защиты прав дольщиков принято решение о завершении строительства проблемного объекта в Ставропольском районе Самарской области, сообщает региональное министерство строительства.

Речь идет об участке № 5 жилого массива "Березовка" в с. п. Выселки. Строительством там занималась обанкротившаяся "Инвестиционная компания "Недвижимость".

Напомним, ранее сообщалось, что в текущем году в Самарской области планируют исключить из перечня проблемных семь объектов строительства с участием обманутых дольщиков. Еще три проблемных стройки, в том числе в Выселках, претендовали на федеральное финансирование.