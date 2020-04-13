Самарские УК за год оштрафовали на 300 млн рублей

В 2019 г. компании, обслуживающие жилищный фонд Самарской области, были оштрафованы на 289,12 млн рублей. Это более чем в два с половиной раза больше, нежели годом ранее (116,9 млн руб.). такие данные приводятся в докладе уполномоченного по правам человека в регионе.

Наибольший объем штрафов приходится на самарские ООО "Жилищно-коммунальная система" — 122,46 млн руб., ООО "Куйбышевский ПЖРТ" — 66,45 млн руб., и новокуйбышевское АО "Жилищная управляющая компания" — 26,7 млн рублей.

Количество выявленных нарушений выросло до 14 093 (в 2018 г. — 8921), а административных дел до 6 432 (в 2018 г. — 2 713).

Указывается, что подавляющее большинство нарушений связано с нарушениями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда и нарушений предписанных сроков выполнения необходимых работ.

"Ни штрафные санкции, которые в 2019 году составили уже почти 300 млн рублей, ни угроза отзыва лицензии у управляющих организаций не привели к кардинальным изменениям ситуации в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг гражданам", — констатируется при этом в докладе.