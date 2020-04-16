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ГК "Берег" покидает площадку на Пятой просеке

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК "Берег", планировавшая строительство ЖК "Омега" на Пятой просеке, покидает строительную площадку, сообщает инициативная группа жителей. В соцсети они написали, что застройщик демонтирует забор вокруг стройплощадки.

Фото: https://twitter.com/5prosekaS

"Со слов застройщика, в связи с невозможностью строительства они демонтируют и увозят свое имущество", — пояснил ситуацию глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

Дальнейшая судьба участка пока неизвестна, но кроме этого жителей окрестных домов интересует кто вернет срубленные деревья, уберет подъезд из бетонных плит к стройке, а также вывезет горы мусора, которым засыпаны канализационные колодцы.

Напомним, владельцами земельного участка площадью около 2,2 га под предполагаемый ЖК "Омега" являются четыре физических лица. Они заключили соглашение с ГК "Берег".

Участок под застройку находится в зоне Ж-3, разрешающей строительство зданий высотой до восьми этажей. Однако 18 мая 2018 г. на заседании комиссии по застройке и землепользованию собственникам согласовали отклонение от разрешенных предельных параметров застройки и разрешили возводить на этой площадке жилые дома высотой до 88 м, или 24 этажей. Также комиссия согласовала отклонение от норм по обеспечению нового жилья парковочными местами — 0,5 парковочного места на квартиру (при норме "один к одному").

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