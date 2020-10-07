"СамАрт" переносит даты спектаклей из-за заболевшего коронавирусом актера

В Самарском театре юного зрителя "СамАрт" перенесли спектакль "Женитьба Бальзаминова" по причине того, что один из ведущих актеров сдал положительный тест на коронавирус. Эту информацию подтвердили в пресс-службе театра.

Сейчас в театре принимаются все необходимые меры по безопасности актеров и зрителей. Актеры, задействованные в спектакле и контактировавшие с предположительно зараженным, ушли на двухнедельный карантин и при появлении первых симптомов сразу сдают тест.

"У одного из исполнителей главной роли в спектакле "Женитьба Бальзаминова" первый анализ теста на ковид показал положительный результат. В связи с этим было решено перенести спектакль на декабрь, чтобы не подвергать опасности остальную труппу и зрителей. Все, кто был в прямом контакте с актером, ушли на двухнедельный карантин. Все остальные артисты по мере возможности делают тесты. Театр продолжает работу — работают службы, администрация, касса. Мы предлагаем всем, кого не устроили новые даты спектакля "Женитьбы Бальзаминова" в декабре, сдать билеты. И просим соблюдать меры безопасности — маски, перчатки, дистанция" — рассказали в администрации театра "СамАрт".

Премьера "Женитьбы Бальзаминова" состоялась 1 октября. Следующие спектакли должны были пройти 7,8 и 9 октября, но в связи со сложившейся ситуацией, были перенесены на 2,3,4 декабря. Зрители, которые уже приобрели билеты на "октябрьские" даты, могут сдать билеты в кассу.

В администрации театра напоминают, что даже при посещении билетной кассы требуется соблюдать меры предосторожности — маска, перчатки, дистанция.

Напомним, сегодня также стало известно, что коронавирусом заразился приглашенный постановщик САТОБ Юрий Смекалов.