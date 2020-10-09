В Красноярском районе может появиться ипподром

В Самарской области обсуждается перспективное направление, которое может дать импульс развитию территории. Речь идет о возможности строительства на территории Красноярского района современного ипподрома.

7 октября в Красноярском районе состоялось выездное мероприятие комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию под руководством Александра Живайкина по вопросам развития отрасли коневодства и конного спорта, а также реализация в муниципальном образовании государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Участие в работе приняли первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Евгений Афанасьев, глава м. р. Красноярский Михаил Белоусов, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Константин Титов, представители министерства спорта Самарской области и Самарской областной федерацией конного спорта.

В масштабах региона Красноярский район — лидер в отрасли коневодства. Общее поголовье составляет около 900 голов, и это далеко не предел. Знаковым для отрасли стал минувший год: сразу два конезавода "Самарский" и "Ермак" первыми получили статус племенных организаций.

В текущем году коневоды смогли воспользоваться и мерами государственной поддержки, получив первые субсидии на содержание маточного поголовья в общем объеме более 3 млн. рублей. Все это стало возможным благодаря поддержке региональных властей и лично губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В стадии разработки сейчас и региональная стратегия развития конного спорта, эта работа идет совместно с Самарской областной федерацией конного спорта.

Что касается строительства ипподрома, то сейчас в перспективе — определение конкретной территории для размещения спортсооружения, подготовка бизнес-плана. Необходимо еще найти оптимальный механизм финансирования, изучив опыт других российских регионов, но уже сейчас специалисты говорят о востребованности такого объекта. Это даст возможность проводить соревнования по конному спорту межрегионального, федерального уровня. А также вырастить своих чемпионов, ведь в селе Красный Яр давно работает детско-юношеская спортивная школа по этому профилю.