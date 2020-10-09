Эксперты обсудили проекты на платформе форума АСИ "Сильные идеи для нового времени"

В пятницу, 9 октября, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов провел рабочее совещание по подготовке региональной сессии социального блока форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.

Представители регионального правительства, профильных министерств по поручению первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова рассмотрели идеи от региона, размещенные на интернет-платформе форума.

Всего в России на платформе зарегистрировались более 145 тыс. участников, поступило более 11 тысяч идей.

На региональных этапах форума по каждому из семи тематических направлений из ТОП-1000 идей будут выбраны наиболее значимые инициативы. Авторы этих идей и проектов представят их на итоговом форуме в Сочи в начале ноября. Победители получат поддержку организаторов и партнеров форума, проекты будут размещены на платформе обмена практиками устойчивого развития "Смартека" для тиражирования в регионах РФ.

На сегодняшнем совещании были рассмотрены три направления, которые закреплены за социальным блоком. Это "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка (новые формы развития и поддержки молодежи)" и "Новые компетенции". На эти направления пришлось наибольшее количество проектов. Участники совещания обсудили представленные идеи: часть из них уже не первый год реализуется в регионе, часть — имеет новаторский характер.

В частности, по направлению "Новая социальная стратегия" от Самарской области на платформе форума АСИ "Сильные идеи для нового времени" опубликовано 272 идеи. Из них порядка 20 отобраны для дальнейшего участия.

Это такие проекты, как, например, "Читаем детям о войне" (патриотическая акция), "Семья в структуре ценностей молодежи" ("Осознанное супружество") (образовательный проект, популяризирующий семейные ценности, ориентированный на школьников и студентов), "Мобильная бригада" (проект работы с семьями, где есть дети с особенностями здоровья, помогающий в их реабилитации), "Одинокое отцовство" (проект социальной, психологической, юридической помощи отцам, которые в одиночку воспитывают детей). По итогам голосования на платформе форума эти проекты набрали наибольшее число голосов и вошли в ТОП-1000 по стране.

По направлению "Новая молодежная повестка (новые формы развития и поддержки молодежи)" от Самарской области на платформе форума АСИ опубликовано 129 идей, отобрано для продолжения проработки 10, в том числе проект "Полк Победы", "Молодой. Успешный. Рабочий" (проект, направленный на поддержку молодых специалистов востребованных профессий), Бизнес-курс из полезных и прикладных тем от предпринимателей и бизнес-тренеров для детей в возрасте 14-17 лет, спортивный проект "Crossfit клуб "ШТУРМ" и другие.

Направление "Новые компетенции" представлено 104 идеями от Самарской области, из них порядка 10 могут быть выйти на следующий этап форума. Это, в частности, мультимедийная игра "AgroGame": агробизнес сможет освоить каждый", которую разрабатывает региональный минсельхоз, межведомственный проект "Культурный гражданин", проекты, направленные на популяризацию предпринимательской деятельности, подготовку вожатых, развитие навыков креативного мышления.

Александр Фетисов подчеркнул, что каждый проект необходимо доработать и актуализировать с учетом возможности применения на территории всей страны, а также привлечь к участию проекты молодых людей — участников молодежного форума ПФО "iВолга".

Также на совещании определились с форматом проведения первой региональной сессии. Она пройдет 13 октября. Эксперты соберутся на базе "Точки кипения" Самарского научно-исследовательского университета им. С. П. Королева, а авторы будут презентовать свои проекты дистанционно посредством видеоконференцсвязи.

К участию в сессии планируется пригласить и представителей регионального бизнеса, благотворительных организаций, фондов, которые, возможно, выступят инвесторами заинтересовавших их проектов. По итогам первой региональной сессии будет назван ТОП-3 идей по каждому из трёх направлений социального блока для участия в федеральном форуме.