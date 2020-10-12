На улицах Тольятти появились виртуальные экспонаты истории создания города

На улицах Тольятти появились бело-синие малые архитектурные формы, посвященные истории создания и строительства города. Большая часть виртуальных экспонатов связана с историей легендарного "Куйбышевгидростроя", который в этом году отмечает 70-летие со дня образования.

Интерактивная тематическая выставка организована в рамках поддержанных губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым общественной акции "Время Тольятти" и Года Тольятти в Самарской области.

На каждом выставочном объекте нанесены активные маркеры и QRкоды, которые позволяют получить доступ к элементам дополненной реальности и выставочным материалам, размещенным в сети Интернет.

Для просмотра виртуальной экспозиции и 3D-объектов дополненной реальности необходимо установить на смартфон или планшет разработанные для платформ iOS и Android приложения: "Живая история" и ARGIN.

При наведении камеры смартфона или планшета на экспонат в режиме дополненной реальности активируется навигационная система выставки, при помощи которой можно получить доступ к фонду мультимедийных экспонатов. Новая технология дополненной реальности (AR) позволяет перенестись с улиц Тольятти в виртуальный мир прошлого, увидеть своими глазами возведение строителями дважды орденоносного "Куйбышевгидростроя" наиболее знаковых объектов города и области, прикоснуться к истории создания и строительства автомобильной столицы России.

Приложение "Живая история" обеспечивает эффект дополнения реального мира трехмерными моделями, которые через экран смартфона можно рассмотреть со всех сторон и в мелких деталях. Это костюм водолаза 50-х годов, модели Жигулевской ГЭС и грузового паровоза "СО17".

При наведении камеры устройства с запущенным приложением на специальную метку воспроизводится визуализация трехмерной модели. Изображение каждой модели снабжено поясняющей информацией, звуковым сопровождением, анимацией и интерактивными "зонами интереса". Не смотря на виртуальную природу выставочных объектов, приложение позволяет всем желающим сфотографироваться с экспонатами.

Объекты интерактивной выставки размещены в наиболее доступных общественных местах города Тольятти и для ее посещения нужен только смартфон и немного свободного времени.

Титульный экспонат выставки расположен на площади Свободы, интерактивные порталы — в Парке Победы, в Центральном парке культуры и отдыха, в Центральном парке Комсомольского района, на бульваре Ленина, 22; у СТК им. Степанова, в Тольяттинском государственном университете (ул.Белорусская, 14), выставочные постаменты установлены в торговых центрах: ТЦ "Русь на Волге" (ул.Революционная, 52а), ТЦ "Парк Хаус" (Автозаводское шоссе, 6) и ТЦ "Мадагаскар" (ул.Льва Яшина, 14).

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