"Силовой" визит оперативников к жительнице Новокуйбышевска стал поводом для проверки

Следственный отдел по Новокуйбышевску СУ СК РФ по Самарской области проводит проверку по заявлению местной жительницы Екатерины Правдиной на действия сотрудников ОЭБиПК полиции Новокуйбышевска А. Данилова, В. Бикеева и Р. Севостьянова, которые она считает незаконными. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказал адвокат женщины Олег Марфин.

По словам адвоката, его доверительница работает бухгалтером в одном из садово-дачных товариществ. И 4 сентября этого года оперативники Данилов и Бикеев проводили в ее квартире разрешенный постановлением суда обыск, предположительно в связи с проверкой ее деятельности в СДТ.

"Кстати, обыск проходил с участием понятой, которая является помощником следователя местного отдела СК РФ", — отметил Олег Марфин.

После обыска оперативники составили протокол, подписали его и ушли из квартиры Правдиной.

"Но позже они вернулись к ней в квартиру, на этот раз уже незаконно, и в грубой форме, со словами "Давай колись", принялись требовать у нее какие-то кассовые чеки, — рассказывает Олег Марфин. — Напор оперативников женщину шокировал. Она попыталась позвонить мужу, но полицейские отобрали у нее телефон и разбили его. Полицейские применяли к моей подзащитной грубую физическую силу. И все это происходило на глазах маленьких детей, которые сильно испугались, спрятались в комнате и плакали. Потом оперативники вызвали наряд полиции, и приехавшие стражи порядка увезли ее в местный отдел полиции без составления соответствующих протоколов и без законных на то оснований. Там женщина провела какое-то время, после чего ее отпустили".

Через четыре дня после данных событий — 8 сентября Екатерина Правдина направилась в медицинское учреждение и зафиксировала причиненные ей телесные повреждения, в частности три ссадины на теле, кровоподтеки на руке, ноге и туловище.

"О причиненных моей доверительнице телесных повреждениях врачи доложили, как это и положено в правоохранительные органы, — рассказывал Олег Марфин. — И Екатерина Правдина обратилась с заявлением на неправомерные действия оперативников в местный отдел СК РФ, где при опросе в моем присутствии подтвердила, что телесные повреждения ей причинили именно оперуполномоченные Бикеев и Данилов, во время вырывания из рук ее сотового телефона, при ударе ее об кухонный стол, также при выкручивании и загибании рук, а кроме того, данные сотрудники необоснованное применяли силовые захваты на удержание".

По словам адвоката, когда женщину отпускали из дежурной части местной полиции, сломанный сотовый телефон марки Honor ей вернул начальник оперативников — майор Севостьянов.

Сейчас проверка местного отдела СК РФ по заявлению Екатерины Правдиной продолжается.

"После случившегося прошло уже больше месяца, но имущественный и моральный моей доверительнице не возмещены, и, более того, сотрудники полиции Бикеев и Данилов даже не принесли ей свои извинения, — говорит Олег Марфин. — А маленьких сына и дочку Правдиной, которые были очевидцами "бесчеловечных" действий сотрудников ОЭБиПК Бикеева и Данилова, произошедшее сильно испугало, и в настоящее время, на наш взгляд, дети нуждаются в социально-психологической помощи. По моему мнению, в действиях сотрудников полиции усматриваются признаки преступления предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с применением насилия".

Кроме того, пока идет доследственная проверка, адвокат Олег Марфин обратился к прокурору Самарской области Сергею Бережицкому с просьбой взять ситуацию на личный контроль, а также принять все необходимые меры прокурорского реагирования и внести требование в следственный отдел по Новокуйбышевску СУ СК о возбуждении уголовного дела.