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Происшествия

Начальника отдела в МВД Тольятти уволили в связи с утратой доверия

ТОЛЬЯТТИ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Автозаводского района Тольятти должен рассмотреть иск к ГУ МВД по Самарской области теперь уже бывшего сотрудника Сергея Федотова. Мужчина занимал должность начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия.

"Согласно материалам нашей проверки, Федотову поступило предложение от представителей управляющей компании "решить вопрос" с уголовным преследованием руководства этой фирмы. Федотов начал записывать разговоры на диктофон, но ничего не доложил своему начальнику. По закону же в такой ситуации он должен был рассказать о возникшем конфликте интересов", — объяснили в прокуратуре Тольятти.

По данным надзорного ведомства, деньги Федотову предлагали в интересах ООО УК "Жилкомсервис".

Напомним, жильцы домов, находящихся под управлением "Жилкомсервис", в период с 1 января по 1 октября 2016 г. исправно оплачивали полученное тепло, однако менеджеры управляющей компании не перечисляли данные средства на счета поставщика ресурсов. В результате УК накопила задолженность перед энергетиками в размере 15,1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Сергея Федотова уволили по представлению прокуратуры в августе этого года в связи с утратой доверия. Но мужчина с лишением работы не согласился, ведь взятку он по факту не получил. Иск бывшего правоохранителя уже зарегистрировали в суде Автозаводского района.

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