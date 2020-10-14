В Самаре будут судить директора компании, обвиняемого в невыплате зарплаты

В федеральный суд Ленинского района Самары передано уголовное дело в отношении директора ООО "Азимут", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев работнику), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с июня по ноябрь 2019 г. обвиняемый не выплатил одному работнику зарплату в размере более 277 тыс. руб., а также компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении в сумме более 29 тыс. рублей. Общая задолженность работодателя перед бывшим подчиненным составила более 307 тыс. рублей.

"Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — уточнили в пресс-службе ведомства