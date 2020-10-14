На конкурс "Достояние губернии" подано рекордное количество заявок

Во вторник, 13 октября, состоялось заседание независимого экспертного совета ежегодного регионального конкурса компаний "Достояние губернии". Эксперты обсуждали заявки претендентов и выбирали пять фаворитов в каждой номинации.

В дальнейшем только три предприятия в каждой номинации определятся большинством голосов для того, чтобы составить список финалистов конкурса. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией часть членов жюри свое мнение выскажет заочно.

Как отметил главный врач Самарской клинической офтальмологической больницы им. Т. И. Ерошевского Андрей Золотарев, конкуренция в конкурсе сильная: "Определить организацию, действительно являющуюся лицом Самарской области, — это очень ответственно и непросто. Но справляемся. В этом году судить особенно сложно: на участие поступила 291 заявка — это стало рекордным показателем. Причем растет не только количество, но и "качество" компаний-участников".

Председатель Областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области" Дмитрий Колесников также отметил, что профессионализм участников конкурса повышается с каждым годом. Компаний, способных представлять наш регион, становится все больше.

В конкурсе 7 номинаций: "Торговая марка в категории "Товары народного потребления", "Промышленность", "Предпринимательство. Малый и средний бизнес", "Здоровье и красота", "Гостеприимная губерния", "Агропромышленный комплекс" и традиционно самая популярная — "Бренд региона". За три года проведения конкурса уже больше 80 предприятий области стали его финалистами, 32 — победителями конкурса и обладателями статуса "Достояние губернии".

"Даже в этих сложных условиях нужно поднимать имидж и репутацию предприятий Самарской области, помогать им осваивать новые рынки. Участие и победа в таком конкурсе демонстрируют, что компания — лучшая из лучших, а это помогает ей участвовать потом в торгах, реализовывать и представлять свою продукцию в других регионах. И в этом мы оказываем поддержку", — прокомментировал Валерий Фомичев, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области (ТПП СО).

Организаторы конкурса "Достояние губернии — 2020" — Общественная палата региона, "Самарское областное вещательное агентство" и телеканал "Губерния". Конкурс проводится при поддержке Правительства Самарской области. Генеральный партнер проекта — ПАО Банк "ФК Открытие".

Имена победителей назовут 9 ноября 2020 г. в Самарском академическом театре оперы и балета.

Ежегодный региональный конкурс компаний "Достояние губернии", организованный телеканалом "Губерния" и Общественной палатой Самарской области при поддержке регионального правительства, в этом году проходит в четвертый раз.

Принять участие в конкурсе может любая организация, которая осуществляет свою деятельность на территории Самарской области не менее 3 лет, сочетает в себе высокую рентабельность и динамичное развитие, вносит вклад в развитие региона.

Победителей определяет независимый экспертный совет конкурса, состоящий из представителей администрации губернатора Самарской области, отраслевых министерств и ведомств, ТПП СО, членов Общественной палаты региона, редакции канала "Губерния".

Количество поданных на участие заявок: 2017 год — 156, 2018 год — 192, 2019 год — 232, 2020 год — 291. За три года проведения конкурса 87 компаний получили дипломы финалистов, 32 компаниям присвоен почетный статус "Достояние губернии". Победители первых конкурсов — компания "БЕКОН", "Самарский БКК", ТМ "Пестравка", Соки и нектары "Волжский посад" уже разместили соответствующий почетный знак на упаковках своей продукции.