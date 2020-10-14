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Суды Происшествия

Прокуратура помогла пострадавшей в ДТП самарчанке получить компенсацию

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Железнодорожного района Самары помогла жительнице областного центра, пострадавшей в ДТП, компенсировать моральный вред, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в январе 2019 г. на нерегулируемом пешеходном переходе женщина была сбита автобусом, в результате чего получила множественные травмы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы ей был причинен тяжкий вреда здоровью.

Решением Железнодорожного районного суда Самары исковые требования потерпевшей к виновному лицу частично удовлетворены, в том числе взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тыс. рублей.

Прокуратурой района установлено, что женщина находилась на амбулаторном лечении в течение полугода, испытывала сильную физическую боль и нравственные страдания, ее жизнь находилась под угрозой, лечение было длительным и проходило болезненно, кроме того, возникло осложнение, в связи с которым проведено несколько операций. До настоящего времени здоровье пострадавшей полностью не восстановлено.

Прокуратура сочла взысканную сумму компенсации морального вреда несправедливой с учетом характера полученных физических и нравственных страданий, а также требований разумности и справедливости. Прокурор обратился в судебную коллегию по гражданским делам Самарского областного суда с апелляционным представлением об изменении решения Железнодорожного районного суда в части взыскания компенсации морального вреда и увеличении его размера до 200 тыс. рублей.

Требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.

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