16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре перекрыли движение на ул. Победы В Красноярском районе в пансионате для инвалидов более 40 человек заболели коронавирусом Памятник водопроводной колонке установили в Самаре В Самарской области с почестями перезахоронили останки пилота Ил-2 В регионе запретили плановую госпитализацию, диспансеризацию и профосмотры

Общество

Памятник водопроводной колонке установили в Самаре

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре на пересечении улиц Ленинской и Полевой установлен новый арт-объект - памятник водопроводной колонке.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

В 2020 г. 14 октября самарскому водопроводу исполнилось 134 года. Именно к этой дате и приурочено открытие скульптуры виде женщины с двумя ведрами. Также в композиции присутствует колонка, "завязанная" на узел. 

Проект разработали студенты Самарского университета. Средства на создание арт-композиции исключительно благотворительные – вложены сотрудниками предприятия и партнерами; тарифные и бюджетные деньги на нее не расходовались.  

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1