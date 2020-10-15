Памятник водопроводной колонке установили в Самаре

В Самаре на пересечении улиц Ленинской и Полевой установлен новый арт-объект - памятник водопроводной колонке.

В 2020 г. 14 октября самарскому водопроводу исполнилось 134 года. Именно к этой дате и приурочено открытие скульптуры виде женщины с двумя ведрами. Также в композиции присутствует колонка, "завязанная" на узел.

Проект разработали студенты Самарского университета. Средства на создание арт-композиции исключительно благотворительные – вложены сотрудниками предприятия и партнерами; тарифные и бюджетные деньги на нее не расходовались.