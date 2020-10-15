В Тольятти вынесли приговор экс-директору школы, незаконно начислявшей зарплату дочери и ее сожителю

Федеральный суд Комсомольского района Тольятти вынес приговор бывшему директору школы №85 Ирине Рассохиной, которую обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, уголовное дело в отношении Рассохиной возбудили по материалам прокуратуры Комсомольского района в ноябре 2018 года. Женщину подозревали в том, что она приняла на работу педагогами в школу свою дочь и ее сожителя, не имевших соответствующей квалификации, а также начислила стимулирующие выплаты отдельным сотрудникам в сумме более 450 тыс. руб. без соответствующих правовых оснований.

Приговором суда экс-директору школы назначено наказание виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.