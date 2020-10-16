В Самарской области продолжается проверка использования газового оборудования — сотрудники газовых служб обходят частные дома и квартиры в целях контроля. Им помогают Государственная жилищная инспекция и муниципальные власти. Также на помощь приходит современная техника.

Отопительный сезон в Самарской области набирает обороты, и специалисты напоминают: самое время провести техническое обслуживание плит, колонок и вентиляционных каналов. Даже небольшая концентрация газа в воздухе в непроветриваемом помещении может убить или привести к взрыву. Поэтому нельзя пренебрегать элементарными правилами безопасности, когда в доме есть газовое оборудование, а уж тем более использовать его не по назначению или в неисправном виде.

На этой неделе ГЖИ совместно со "Средневолжской газовой компанией" провела несколько рейдов по проверке использования газового оборудования. Все сотрудники газовых служб обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими препаратами.

Так, в Новокуйбышевске в одном из домов по ул. Гагарина специалисты СВГК проверили работу газовых плит и тягу в вентиляционных каналах. В одной из квартир была выявлена неисправность конфорки плиты, которая была на месте устранена. В прошлом году в Новокуйбышевске было выявлено 190 нарушений при использовании газового оборудования. Все случаи удалось исправить до назначения штрафов и возникновения ЧП.

На территории области на протяжении последних 3 лет наблюдается негативная тенденция по увеличению количества пострадавших граждан в результате отравления угарным газом. В этой связи возникает необходимость более интенсивного контроля не только безопасного использования газового оборудования, но и качества работы вентиляционных каналов.

Накануне в Чапаевске в рамках рейда по проверке ВДГО был обследован вентиляционный канал дома № 36 по ул. Ленина. В августе в инспекцию поступило обращение от жителя этого дома о разрушившейся кирпичной кладки вентканала. Управляющей организации было выдано предписание, которое было исполнено в сентябре.

"Шахта полностью восстановлена, УК подготовила акт проверки работы Во время отопительного сезона на вентканалы ложится дополнительная нагрузка. Их хорошее состояние — важная составная часть безопасности жильцов. Если шахта забьется тяга исчезнет, и угарный газ начнет скапливаться к квартирах", — отметила главный специалист южного управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области Елена Матюшина.

Как рассказад главный инженер отдела материально-технического обеспечения ГЖИ Самарской области Дмитрий Лукашов, выход на скатную крышу запрещен правилами техники безопасности.

"Варианта два: либо вызывать специалистов с соответствующими разрешениями и оснащением, что долго и дорого, либо, как в нашем случае, можно воспользоваться беспилотником. Дрон с его камерой, работающей в формате Full HD, в состоянии до мельчайших деталей обследовать любой объект на высоте до 500 м", — сообщил Дмитрий Лукашов.

ГЖИ использует беспилотник, начиная с ноября 2019 года. За это время обследовано уже более ста зданий по всей территории Самарской области.