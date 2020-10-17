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Общество

В Самарской области ожидается сильный ветер

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", днем в воскресенье, 18 октября, местами по Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра. Его порывы могут достигать 15-18 м/с.

Объявлен желтый уровень опасности.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

  • при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • укрыться от ветра можно в подземных переходах или подъездах зданий;
  • не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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