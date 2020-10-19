В Самаре на части улицы Ерошевского организовано одностороннее движение

С 7 ноября меняется схема движения на участке ул. Ерошевского от ул. Часовой до ул. Ново-Садовой, сообщает департамент транспорта города.

Движение транспорта будет организовано в противоположном направлении в одностороннем режиме, от ул. Ново-Садовой по ул. Ерошевского.

Данные мероприятия реализуются в целях снижения транспортной нагрузки на пересечение улиц Ново-Садовой, Ерошевского, Лейтенанта Шмидта и увеличения пропускной способности обозначенного транспортного узла.

Для движения в сторону ул. Ново-Садовой возможно использовать ул. Н. Панова и ул. Часовую.

В настоящее время движение осуществляется в одностороннем режиме в направлении от ул. Часовой к ул. Ново-Садовой.