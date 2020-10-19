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Общество

С 1 ноября изменится расписание электричек в Самарской области

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 ноября на участке Самара – Жигулевское Море изменится расписание электричек.

Поезд № 6306/6305-6325 Самара (отправление 8:43) – Жигулевское Море по выходным дням проследует по измененному расписанию на участке Курумоч – Жигулевское Море. 

Поезд № 6326-6308/6307 Жигулевское Море (отправление 14:19) – Самара по выходным дням проследует по измененному расписанию на участке Жигулевское Море – Курумоч.

Поезд № 6312-6316/6315 Отвага (отправление 16:52) – Жигулевское Море – Самара ежедневно устанавливается сообщением Жигулевское Море – Самара и проследует по измененному расписанию на участке Жигулевское Море – Курумоч. 

Поезд № 6302/6301 Пятилетка (отправление 05:50) – Жигулевское Море – Отвага ежедневно устанавливается сообщением Пятилетка – Жигулевское Море на участке Жигулевское Море – Отвага отменяется.

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