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Общество

На ул. Радонежской в Самаре ограничат движение

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Радонежской.

Фото: администрация Самары

Ограничение будет действовать с 8:00 до 18:00 20 и 21 октября на участке от дома № 130 по ул. Осипенко до дома № 1 по ул. Радонежской.

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