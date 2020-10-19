На ул. Радонежской в Самаре ограничат движение

В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Радонежской.
Ограничение будет действовать с 8:00 до 18:00 20 и 21 октября на участке от дома № 130 по ул. Осипенко до дома № 1 по ул. Радонежской.
В Самаре ограничат движение транспорта по ул. Радонежской.
Ограничение будет действовать с 8:00 до 18:00 20 и 21 октября на участке от дома № 130 по ул. Осипенко до дома № 1 по ул. Радонежской.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.