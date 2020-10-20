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Общество

Завтра в Самарской области пойдет снег

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В предстоящую рабочую неделю в Самарской области сохранится неустойчивый характер погоды. Будет сказываться влияние и ложбины циклона с фронтальными разделами, и влияние поля повышенного давления. Периоды пасмурной погоды будут чередоваться с солнечной. Завтра местами пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Температурный фон останется низким, с преобладанием в ночные часы отрицательных значений, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник, 20 октября, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха 8...13 °C.

В среду, 21 октября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха 4...9 °C.

В четверг, 22 октября, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 4...9 °C.

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