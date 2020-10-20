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Замглавы Кинельского района Александр Есипов стал фигурантом дела о служебном подлоге

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Заместитель главы Кинельского района по экономике Александр Есипов стал фигурантом уголовного дела, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, в 2017–2019 г. компания "Современные технологии" заключила с Кинельской районной администрацией не менее 30 контрактов на приобретение квартир детям-сиротам на сумму свыше 35 млн рублей. В порядке исполнения одного из таких контрактов обнаружили серьезные нарушения — сиротское жилище на ул. Рабочей, 4, не отвечало строительным, санитарным и противопожарным нормам. Затем история затянула главу отдела архитектуры и строительства кинельского КУМИ Юрия Заруцкого, который выдавал разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию дома № 4 на ул. Рабочей в отсутствие проектной и иной необходимой для строительных работ документации.

В феврале 2020 г. в оперативный эксперимент полиции и СК попал замглавы администрации Кинельского района по социальным вопросам Дмитрий Болдов. Как выяснилось, он регулярно брал взятки у руководства "Современных технологий". А в апреле 2020 г. фигурантом "сиротского" скандала стал министр сельского хозяйства Самарской области и экс-глава Кинельского района Николай Абашин. Дома в Георгиевке у чиновника прошли обыски, а сам он был допрошен по делу как свидетель.

В середине октября 2020 г. СК возбудил в отношении замглавы Кинельского района по экономике Александра Есипова уголовное дело по статье "Служебный подлог". Согласно фабуле дела, в ноябре 2018 г. Есипов подписал 11 актов приема-передачи по муниципальным контрактам на приобретение квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В документы были внесены "заведомо ложные сведения о приобретении квартир, отвечающих всем предъявляемым законодательством РФ требованиям к жилым помещениям в доме, построенном в соответствии с требованиями градостроительного кодекса РФ". Чиновнику угрожает до двух лет колонии.

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