Самарец накопил 2,5 млн руб. долга по алиментам

В Самаре местный житель погасил задолженность по алиментам свыше 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

После развода с женой мужчина не выплачивал положенные его сыновьям деньги. В итоге в отношении должника было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого его ограничили в праве выезда за пределы РФ, запретили регистрационные действия в отношении принадлежащего мужчине автомобиля, а также вынесли постановление об обращении взыскания на деньги на расчетных счетах алиментщика.

В результате приставам удалось списать со счета должника всю сумму и перечислить ее взыскателю.