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Общество

До конца недели в Самаре прогнозируются дожди

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца недели в Самарской области прогнозируются дожди. Температурный фон останется низким, с преобладанием в ночные часы отрицательных значений, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 23 октября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C. Местами до -8°C. Днем облачно. Осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 3...8 °C.

В субботу, 24 октября, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 9...14 °C.

В воскресенье, 25 октября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха 7...12 °C.

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