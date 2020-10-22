Сезон дачных перевозок завершится 31 октября

В ближайшие выходные, 24 и 25 октября, в Самаре автобусы поедут по дачным маршрутам в обычном режиме,а вот 31 октября станет последним днем перевозок в этом году, напоминает городской департамент транспорта.

В воскресенье, 1 ноября, автобусы к садово-дачным массивам подаваться уже не будут — сезон дачных перевозок завершится.

В текущем году в связи с введением режима повышенной готовности для снижения рисков заболевания коронавирусной инфекцией дачные маршруты заработали с 20 июня. Начиная со старта сезона, согласно анализу пассажиропотока по всем 29 маршрутам, по предварительным данным, перевезли 460 тыс. человек.

Для совершения поездок необходимо использовать маски, а нарушители масочного режима к поездкам не допускаются — пока все они не покинут салон, транспорт от остановок не отъезжает. За отсутствие маски и категоричный отказ ее надеть либо выйти из общественного транспорта составляются административные протоколы. Для граждан предусмотрены штрафные санкции в размере до 30 тыс. рублей.