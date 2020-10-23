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Общество

В Самаре в зоопарке пройдет осенний квест

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском зоопарке 30 октября состоится осенний квест. В рамках игры дети, выполняя задания, смогут узнать, как животные готовятся к зиме, какие птицы Самарской области перелетные, чем интересен осенний лес, и как правильно нужно помогать животным в холодный зимний период.

Фото: Самарский зоопарк

Начало программы: 12:00. Участники получат маршрутные листы и приступят к выполнению задач. После подведения итогов состоится обзорная экскурсия по зоопарку для всех желающих.

Самарский зоологический парк, ул. Ново-Садовая, д 146. Цена: 150 - 300 рублей.

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