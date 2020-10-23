В Самаре осудили военного, освободившего подчиненного от службы за деньги

Вступил в силу приговор Самарского гарнизонного военного суда, вынесенный командиру взвода обеспечения батальона связи войсковой части в пос. Кряж, капитану Николаю Горицкому.

Его признали виновным в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, капитан Горицкий примерно с середины ноября 2019 г. по конец мая 2020 г. получил через посредника 152 тыс. руб., чтобы рядового незаконно отправили в увольнение и разрешили долго не появляться на службе. За это время рядовой, проходивший службу по призыву, успел неофициально поработать грузчиком в торговом центре.

В Самарский гарнизонный военный суд дело Горицкого пришло с обвинением в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Во время процесса Горицкий полностью признал вину в получении взятки. В итоге суд исключил из обвинения превышение полномочий и за взятку назначил военному три года лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.