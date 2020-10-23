16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Фрунзе жители нескольких домов почти две недели мерзнут без отопления "РКС-Самара" исполнит все обязательства по инвестпрограммам до конца года Самару от снега будут убирать 777 спецмашин Суд обязал ФКР отремонтировать дом № 192 на ул. Самарской Глава Октябрьского района попросил полномочий на снос шлагбаумов и цепей

ЖКХ и благоустройство Общество

На ул. Фрунзе жители нескольких домов почти две недели мерзнут без отопления

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре жители нескольких домов по ул. Фрунзе вот уже более десяти дней живут без отопления. После подачи тепла слесари ЖЭУ обнаружили порыв и перекрыли вентили. Но оперативно залатать трубу и вернуть в дома тепло не получилось.

Как определили специалисты, порыв произошел в доме №62, а именно в подвале этого дома. Доступ к подвалу есть у сотрудников ломбарда "Империал", что находится на первом этаже здания. Но им, по словам жителей, было запрещено пускать в подвал слесарей.

Эту же информацию, о запрете доступа, жильцам подтвердили и в отделе по ЖКХ и благоустройству администрации Самарского района, посоветовав обращаться в свою управляющую компанию. Добавив при этом, что "администрация района в курсе ситуации и вообще все в курсе, но в подвал не пускают".

Наконец, вчера слесари смогли попасть в подвал. Одному из жителей в соцсетях ответили сотрудники ломбарда: "Вскрыли плитку у нас, проблем не обнаружилось, продолжают поиски проблем с отоплением у соседей". Но сегодня работы в здании продолжаются, об этом заявила управляющая компания. На сколько дней еще затянется ремонт - неизвестно.

Между тем, люди так и остаются без тепла, включают всевозможные обогреватели и газовые плиты, а температура воздуха в Самаре после выходных станет минусовой.

Гид потребителя

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1