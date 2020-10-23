На ул. Фрунзе жители нескольких домов почти две недели мерзнут без отопления

В Самаре жители нескольких домов по ул. Фрунзе вот уже более десяти дней живут без отопления. После подачи тепла слесари ЖЭУ обнаружили порыв и перекрыли вентили. Но оперативно залатать трубу и вернуть в дома тепло не получилось.

Как определили специалисты, порыв произошел в доме №62, а именно в подвале этого дома. Доступ к подвалу есть у сотрудников ломбарда "Империал", что находится на первом этаже здания. Но им, по словам жителей, было запрещено пускать в подвал слесарей.

Эту же информацию, о запрете доступа, жильцам подтвердили и в отделе по ЖКХ и благоустройству администрации Самарского района, посоветовав обращаться в свою управляющую компанию. Добавив при этом, что "администрация района в курсе ситуации и вообще все в курсе, но в подвал не пускают".

Наконец, вчера слесари смогли попасть в подвал. Одному из жителей в соцсетях ответили сотрудники ломбарда: "Вскрыли плитку у нас, проблем не обнаружилось, продолжают поиски проблем с отоплением у соседей". Но сегодня работы в здании продолжаются, об этом заявила управляющая компания. На сколько дней еще затянется ремонт - неизвестно.

Между тем, люди так и остаются без тепла, включают всевозможные обогреватели и газовые плиты, а температура воздуха в Самаре после выходных станет минусовой.