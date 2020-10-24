В регионе прогнозируются дождь, сильный ветер и снег

В выходные дни скажется влияние ложбины атлантического циклона с фронтальными разделами. В субботу и воскресенье, благодаря теплому сектору циклона, максимальные температуры воздуха в Самарской области повысятся до 10-15º, пройдут осадки от небольших до умеренных преимущественно в виде дождя. В понедельник, с прохождением холодного фронта, осадки приобретут смешанный характер, а дневные температуры воздуха понизятся на 6-8º, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу днем, 24 октября, небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 10…15 °C.

В воскресенье, 25 октября, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 2…7 °C. Днем облачно с прояснениями. Дождь, местами сильный. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 8…13 °C.

В понедельник, 26 октября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 1...6 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 4...9 °C.

Во вторник, 27 октября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха +1...-4 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 1...6 °C.