Самара в ТОП-10 по участию жителей в лотереях

Самара занимает седьмую строчку рейтинга городов РФ по участию жителей в лотереях по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы когда-нибудь покупали лотерейные билеты? Когда покупали в последний раз? Что-то выигрывали?

По результатам опроса 74% жителей России хоть раз в жизни покупали лотерейный билет. 62% респондентов из тех, кто покупал лотерейные билеты, предпочитают билеты с моментальным выигрышем, а 38% нравится следить за розыгрышем или узнавать результат в интернете.

По мнению 91% опрошенных, в моментальную лотерею выиграть значительную денежную сумму невозможно.

Только 6% россиян верят в то, что смогут выиграть значительную денежную сумму или дорогостоящий приз (автомобиль, квартиру и т.д.), но при этом 16% опрошенных утверждают, что что-то выигрывали, правда только 1% из них указал, что выигрывали значительную денежную сумму или дорогостоящий приз.

Возглавляют рейтинг Волгоград, Иваново и Сочи.