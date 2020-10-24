16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара в ТОП-10 по участию жителей в лотереях Самара, имеющая шоколадную фабрику, только на 23 месте в рейтинге "сладких городов" Умершие за последние сутки от коронавируса самарцы имели хронические заболевания В регионе прогнозируются дождь, сильный ветер и снег В Самарской области от коронавируса умерло 250 человек

Общество

Самара в ТОП-10 по участию жителей в лотереях

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самара занимает седьмую строчку рейтинга городов РФ по участию жителей в лотереях по данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom Market.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вы когда-нибудь покупали лотерейные билеты? Когда покупали в последний раз? Что-то выигрывали?

По результатам опроса 74% жителей России хоть раз в жизни покупали лотерейный билет. 62% респондентов из тех, кто покупал лотерейные билеты, предпочитают билеты с моментальным выигрышем, а 38% нравится следить за розыгрышем или узнавать результат в интернете.

По мнению 91% опрошенных, в моментальную лотерею выиграть значительную денежную сумму невозможно.

Только 6% россиян верят в то, что смогут выиграть значительную денежную сумму или дорогостоящий приз (автомобиль, квартиру и т.д.), но при этом 16% опрошенных утверждают, что что-то выигрывали, правда только 1% из них указал, что выигрывали значительную денежную сумму или дорогостоящий приз.

Возглавляют рейтинг Волгоград, Иваново и Сочи. 

Гид потребителя

Фото на сайте

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Самарцы отметили День города

Самарцы отметили День города

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1